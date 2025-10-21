ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਦਿਵਾਲੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਸਮਾਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸ਼ੁਕਰ"। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਜੀਜੇ ਲਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 0 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ
2025 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 314 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 200 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਟੀ20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 314 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ।
ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਭੈਣ, ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।