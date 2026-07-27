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ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ, 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਲੜੀ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੇ ਟੀ 20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 81 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

TEAM INDIA CLEAN SWEEPS ZIMBABWE
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (X/ @BCCI)
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By PTI

Published : July 27, 2026 at 6:40 AM IST

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ਹਰਾਰੇ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 35 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 0-4 ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ।

'ਵਿਲੱਖਣ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵੈਭਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

'ਪਾਵਰਪਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ'

ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 157 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

'ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ'

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ (2/45) ਨੇ ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਡੀਓਨ ਮਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 34 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਯੰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੌਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਬਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਵੇਸਲੇ ਮਾਧਵੇਰੇ (28) ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 60 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

'ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਭਵ ਨੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ 10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੈਭਵ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਦੇ ਯਾਰਕਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ 102 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਪਿਨਰ ਵੇਸਲੇ ਮਧੇਵੇਰੇ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ-ਸਵੀਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਲਾਮੀ ਸਾਥੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਮਾੜੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਉਸਦੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਤਾਦੀਵਾਨਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਹੁਣ 10, 16, 3, 1, 8 ਅਤੇ 2 ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਟਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (29) ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (27) ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 50 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 47 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

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ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ
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