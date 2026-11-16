ਓਲੰਪਿਕ 2028: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ
Cricket Qualifiers for Olympics 2028: ਓਲੰਪਿਕ 2028 ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 16, 2026 at 1:34 PM IST
Cricket Qualifiers for Olympics 2028: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2035 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵੀ ਐਲਾਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2028 ਓਲੰਪਿਕ, 2027 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2028 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ
ICC ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 5 ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 2028 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ, 2028 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
The road to #CWC27 is set 🏆 More details on the ICC Men’s Cricket World Cup 2027 Qualifier ➡️ https://t.co/BIj9JSCZvg https://t.co/OqX1lq0Q7C— ICC (@ICC) November 15, 2026
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ
ICC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 13 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਿੜੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ।
2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀ-20ਆਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 23 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2028 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2028 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ 31 ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ 2028 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
16 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ 2028 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।