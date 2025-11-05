ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਅੱਜ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣਾ 37ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਖ਼ਾਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : November 5, 2025 at 3:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 37ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਨਵੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 37ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
23 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲੜਖੜਾ ਗਈ, 31 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
5⃣5⃣3⃣ int'l matches 🙌— BCCI (@BCCI) November 5, 2025
2⃣7⃣6⃣7⃣3⃣ int'l runs 👏
8⃣2⃣ int'l hundreds 🫡
Winner of ICC Men's ODI World Cup 2011, ICC Champions Trophy 2013 & 2025 and ICC Men's T20 World Cup 2024 🏆
Here's wishing #TeamIndia great and former captain @imVkohli a very happy birthday 🎂 👏 pic.twitter.com/UTCnyYrV19
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ:
ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 287 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ 225 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 149 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 274 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 123 ਟੈਸਟ, 305 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 125 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 9,230 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 14,255 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 51 ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 4,188 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 37ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਮੁੱਖ ਰਿਕਾਰਡ
- ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ: 7
- ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ: 7
- ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨ: 68 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਜਿੱਤਾਂ
- ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ: 77.41%
- ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ ਦੌੜਾਂ: 123 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 46.85 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 9230 ਦੌੜਾਂ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: 553 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 27,673 ਦੌੜਾਂ
- ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ: 2010-2019 ਤੱਕ 20,000+ ਦੌੜਾਂ
- ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ: 28 ਸੈਂਕੜੇ
- ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਸਤ: 65.5
- ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 14,000 ਦੌੜਾਂ
- ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਸਿੰਗਲ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: 2023 ਵਿੱਚ 765 ਦੌੜਾਂ
- ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
- ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: 13543 ਦੌੜਾਂ
- ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: 1292 ਦੌੜਾਂ
- ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ (7 ਵਾਰ)
- ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ: ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ
- ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ: 2008
- ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਾਂ: 5
- 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: 747 ਦੌੜਾਂ
- ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ (ਭਾਰਤੀ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 100*, 52 ਗੇਂਦਾਂ
- ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ: 51
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ: ਕੁੱਲ 82 (ਟੈਸਟ - 30, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 51, ਟੀ-20 - 1)
- ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
- ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50+ ਦੌੜਾਂ: 71 (2025 ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ)
- ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੇ: 771
- ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ: 296
- ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: 973
- ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ IPL ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 600+ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ: 2023 ਤੋਂ 2025, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ।
- ਇੱਕ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50+ ਦੌੜਾਂ: 8 ਵਾਰ
- ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ: 267 ਮੈਚ (ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ)
- IPL ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡੇ: RCB ਲਈ 18 ਸੀਜ਼ਨ
- ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 26000+ ਦੌੜਾਂ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 300+ ਕੈਚ
- ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (2017, 2018, 2023)
- 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਡਿਕੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 69 ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ (21)
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।