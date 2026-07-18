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ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਰ ਗੈਰੀ ਸੋਬਰਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਗੈਰੀ ਸੋਬਰਸ ਨੇ 93 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 57.78 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 8,032 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 30 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

GARRY SOBERS DEATH
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਰ ਗੈਰੀ ਸੋਬਰਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 10:12 AM IST

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ਬ੍ਰਿਜਟਾਊਨ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰ ਗਾਰਫੀਲਡ ਸੋਬਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਸੋਬਰਸ ਦਾ ਜਨਮ 1936 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜਟਾਊਨ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ।

ਸਰ ਗੈਰੀ ਸੋਬਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਬਰਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 1954 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1974 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 93 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 57.78 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 8,032 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 30 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ'

ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸੋਬਰਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਸਪਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 235 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ 1965 ਤੋਂ 1972 ਦਰਮਿਆਨ 39 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, 20 ਡਰਾਅ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 10 ਹਾਰੇ। ਸੋਬਰਸ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ।

'ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਨਦਾਰ'

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਨਾਟਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 383 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54.87 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 28,314 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 86 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 121 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1,043 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਸੋਬਰਸ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਨਾਟਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਗਲੈਮੋਰਗਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

'ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰੀ'

ਫਰਵਰੀ 1958 ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਬਰਸ ਦਾ 365 (38 ਚੌਕੇ) ਦਾ ਸਕੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਮਵਤਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਨੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ
1975 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2000 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰ ਗਾਰਫੀਲਡ ਸੋਬਰਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ'

ਸੋਬਰਸ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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ਸਰ ਗੈਰੀ ਸੋਬਰਸ
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ਗੈਰੀ ਸੋਬਰਸ ਦੇਹਾਂਤ
GARRY SOBERS DEATH

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