ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ B ਟੀਮ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਥੌਂਪਸਨ ਨੇ ਝਟਕਾਈਆਂ 8 ਵਿਕਟਾਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
Published : August 8, 2026 at 5:18 PM IST
ਡਾਰਵਿਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 'ਬੀ' ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 54 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਲੈਵਨ (ਸੀਏ ਇਲੈਵਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।
Wow! Stunning figures from CA XI's Campbell Thompson on a horror morning for Bangladesh! #CAXIvBAN REPORT: https://t.co/zMqiS3OoyG pic.twitter.com/xBic6aavP8— cricket.com.au (@cricketcomau) August 8, 2026
ਥੌਂਪਸਨ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੈਂਪਬੈਲ ਥੌਂਪਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਸਾਲਾ ਥੌਂਪਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਨਜ਼ਿਦ ਹਸਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਟਿਸ ਪੈਟਰਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀ ਰੌਚੀਸੀਓਲੀ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ।"
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ XI ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, CA XI ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 355 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਸੈਮ ਵ੍ਹਾਈਟਮੈਨ ਦੁਆਰਾ 130 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੁਰਟਿਸ ਪੈਟਰਸਨ ਨੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਡੋਰਨ ਨੇ 76 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Result | Cricket Australia XI won by an innings and 38 runs— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 8, 2026
Cricket Australia XI 🆚 Bangladesh | 3-Day Match
Bangladesh tour of Australia 2026#BCB #Tigers #Bangladesh #Cricket #Australia pic.twitter.com/rftJNJhnBr
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 263 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 109 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਹਿਦੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਰੌਚੀਸੀਓਲੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
355 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 263 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 92 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 54 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਹਾਰ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਰਵਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।