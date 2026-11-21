ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਉਸਮਾਨ-ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਕਾਂਡ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 21, 2026 at 8:58 PM IST
Cricket Australia on Pat Cummins: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਮਰਨ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿੰਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
🚨 PAT CUMMINS TO CONTINUE AS AUSTRALIA CAPTAIN 🚨 - Cricket Australia backs Pat Cummins to continue as the Captain of Australia. (Code Sports). https://t.co/rn55Qn5MDF— Tanuj (@ImTanujSingh) November 21, 2026
ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਪਟਾਊਨ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ।
ਕਮਿੰਸ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿੰਸ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (CA) ਨੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਬੂਨ ਅਤੇ CEO ਟੌਡ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿੰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
PAT CUMMINS RESPONSE...!!! 🗣️ - It's complete nonsense, Whatever Usman Khawaja has mentioned, Cummins on Press. https://t.co/d2368CC5h9— Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2026
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਵੀ CA ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੋਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਟੌਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਖਵਾਜਾ-ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਪਨਰ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੌਕਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਡ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਫੌਕਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੀਵ ਕ੍ਰਾਉਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਡੇਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕੁਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੇਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੁਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।'
Fox Cricket has sidelined David Warner and Usman Khawaja from commentary duties indefinitely. Fox bosses described it as unfair to expect the pair to focus on commentary amid the "sandpaper bushfires". (Code Sports). https://t.co/TM8KqhAJgU— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 21, 2026
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਅਤੇ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਏ। ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਾਰਨਰ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ। ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ, ਜੋ 2018 ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਬਰ' ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਅਤੇ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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