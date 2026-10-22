IND VS NZ 1ST T20: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਪਿੱਛਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 226 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : October 22, 2026 at 6:25 PM IST
IND vs NZ 1st T20I: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ T20I ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 226 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੀ20I ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 244 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
A flying start that made the chase possible 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND | @IamSanjuSamson https://t.co/qBU50RVhrY— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਾਤਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ 226 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੂ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਅਟੁੱਟ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ 14 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੀਆਂ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 42 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੋਰ
226 ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 2026
209 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, 2023
209 ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰਾਏਪੁਰ, 2026
ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 226 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 225 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (24), ਫਿਨ ਐਲਨ (45), ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ (28), ਬੇਵਨ ਜੈਕਬ (31) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ
ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
🚨 Toss 🚨 #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1️⃣st T20I. Here's a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #NZvIND https://t.co/B70ADmwdHI— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
ਟਾਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਛਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 230-250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਪਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਨੂੰਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਕਟ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਫਿਨ ਐਲਨ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ।