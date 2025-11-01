"ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ", ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਤਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ।
Published : November 1, 2025 at 9:14 PM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ): ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਈਆਂ।
ਇੱਕ ਮਿਡਲ-ਓਵਰ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪੀਰ-ਮੁੱਛਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, "ਅਮਨਜੋਤ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿਡਲ-ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨਜੋਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਅਮਨਜੋਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਨਜੋਤ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਹਨ।"
2016 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਮਨਜੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਨਜੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੋਚ
ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕੋਚ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਅਮਨਜੋਤ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਮਨਜੋਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫੀਲਡਰ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ।"
ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਅਮਨਜੋਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੇਂਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਵੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ।"
ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਅਮਨਜੋਤ
ਕੋਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਨਜੋਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਨਜੋਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ"
ਨਾਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ" ਕਹਿ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।