ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਨ-ਡੇਅ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ
PAK VS AUS ODI 2026: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : May 7, 2026 at 4:57 PM IST
PAK vs AUS ODI Series 2026: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨ-ਡੇਅ-ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਛੱਡੇਗੀ ਆਈਪੀਐਲ?
ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਡਣ ਜਾਣਗੇ?
🚨 AUSTRALIAN PLAYERS WILL NOT LEAVE THE IPL FOT PAKISTAN ODIS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 7, 2026
- Australia to play 3 match ODI series in Pakistan from 30th May, but Aussie players including Pat Cummins will be allowed to fulfil their franchise commitments. pic.twitter.com/3yXVM403wp
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ 13 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ 13 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟਾਰਕ, ਇੰਗਲਿਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀਆਂ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਐਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨ ਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਸੀਏ) ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਡੇਅ-ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਐਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ 50-ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਨ-ਡੇਅ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
23 ਮਈ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ
30 ਮਈ: ਪਹਿਲਾ ਵਨ-ਡੇਅ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ
2 ਜੂਨ: ਦੂਜਾ ਵਨ-ਡੇਅ, ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਹੌਰ
4 ਜੂਨ: ਤੀਜਾ ਵਨ-ਡੇਅ, ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਹੌਰ