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ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ...

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

COMMONWEALTH GOLD MEDALISTS
ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 2:11 PM IST

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ਰੋਹਤਕ/ਹਿਸਾਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਢੋਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਮੈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਮੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ (ETV Bharat)

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਨਹਾਰ ਐਥਲੀਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੈ।

ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਗਤ

ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਭੇਰੀਆ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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ANKUSH PANGHAL
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ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ
ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ
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