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CWG 2026: ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪੱਕਾ, ਕੋਟਾ ਦੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਾ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੋਰਗਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਗ਼ਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

COMMONWEALTH GAMES 2026
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ (Photo- Boxing Federation)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 8:37 AM IST

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ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੋਰਗਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਗ਼ਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੋਰਗਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜੱਦੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਮਹਾਬਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਅਤੇ ਮਾਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਪਿਤਾ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੌਤਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਤਗ਼ਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਏਕਲਸ ਰਾਓਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, 'ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।'

ਕੋਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦਾ ਮੈਚ

ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ,"ਅਰੁੰਧਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੋਰਗਨ ਹੈਂਡਰਸਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦਾ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।"

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CWG 2026 UPDATES
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