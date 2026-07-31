CWG 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
ਭਾਰਤ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।
Published : July 31, 2026 at 9:41 AM IST
ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸੀਮਾ ਕਾਲੀਰਾਮਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਮੈਕਾ ਦੀ ਸਮੰਥਾ ਹਾਲ ਨੇ 61.66 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੂਲੀਆ ਟੰਕਸ ਨੇ 60.67 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਖੁਦ 58.65 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਗਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 388 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 176 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 212 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ।
#WATCH | Glasgow, Scotland: Seema Kaliramna clinches the bronze medal in the Women's Discus Throw event at the Commonwealth Games 2026.— ANI (@ANI) July 31, 2026
Speaking about her acievement, she says, "I am feeling very happy. Its my first Commonwealth and I won the bronze medal... due to the cold… pic.twitter.com/0g7d90NNTH
ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਕਾਲੀਰਾਮਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੰਢੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋਅਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, AFI, SAI, NCOE ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ JSW ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਮਾ ਕਾਲੀਰਾਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਮਅੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆੲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, AFI ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ SAI ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ NCOE ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ JSW ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।
#WATCH | Glasgow, Scotland: Seema Kaliramna clinches the bronze medal in the Women's Discus Throw event at the Commonwealth Games 2026.— ANI (@ANI) July 31, 2026
Ravinder Kaliramna, coach, and husband of Indian discus thrower Seema Kaliramna, says, " ...it is a dream of every athlete to compete at this… pic.twitter.com/BphjxBIzJb
ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਮਾ ਕਾਲੀਰਾਮਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹਰ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ।
ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸੋਨ ਤਗਮੇ, 10 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 4 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।