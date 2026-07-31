CWG 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਹਾ- "ਮੈਡਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ"
ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਲਿਸ ਗਲਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : July 31, 2026 at 7:30 AM IST
ਭਿਵਾਨੀ/ਹਰਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਲਿਸ ਗਲਿਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਲਿਸ ਗਲਿਨ ਨੂੰ 4-1 ਦੇ ਵੰਡਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨੀਕ, ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਗ਼ਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।