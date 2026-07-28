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CWG 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ 6 ਮੈਡਲ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ F57 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਰੋਅ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

CWG 2026
Commonwealth games 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 8:53 AM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F57 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 6 ਤਗ਼ਮੇ

ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 9.81 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਛੇ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਧਨਖੜ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F57 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦਵ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ, ਅਤੇ ਵੱਲੂਰੀ ਅਜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਬਿੰਦਿਆਰਾਨੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕੇ. ਸ਼ੈਲਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ।

ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F57 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 9.81 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕੇ. ਸ਼ੈਲਾ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਉਕਰੀਆ ਇਯਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਬਲ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਘਾਨਾ ਦੀ ਜੀਨਾਬੂ ਇਸਾਹ ਨੇ 8.65 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ 2.25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਊਂਟਬੈਕ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਰੋਮੇਨ ਬੈਕਫੋਰਡ ਨੇ ਉਹੀ ਉਚਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਮਾਨੀ ਜੈਕ ਨੇ 2.20 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, 22 ਸਾਲਾ ਵੱਲੂਰੀ ਅਜੇ ਬਾਬੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 79 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 149 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 330 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (149 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ + 181 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨੇ 184 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੇਮਜ਼-ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 331 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। 325 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਮਰੇ ਨੇ 325 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਤਗ਼ਮੇ

ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਤਗ਼ਮੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

23 ਸਾਲਾ, ਜੋ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਨੇ 199 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸੈਨੈਚ ਵਿੱਚ 88 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 111 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਓਨੋਮ ਓਮੋਲੋਲਾ ਦਿਦੀਹ ਨੇ 206 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਖੇਡਾਂ-ਰਿਕਾਰਡ ਕੁੱਲ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

58 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਿਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੰਦਿਆਰਾਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 58 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨੀਪੁਰੀ ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 199 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸੈਨਚ ਵਿੱਚ 87 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 112 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਫੀਆਤੂ ਫੋਲਾਸ਼ਾਦੇ ਲਾਵਲ ਨੇ 229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੇਮਜ਼-ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਨ-ਸੋਫੀ ਤਾਸ਼ੇਰੇਉ ਨੇ 215 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

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