Commonwealth Games 2026: ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜਾਦੂਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Commonwealth Games 2026: ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜਾਦੂਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਜਾਦੂਮਣੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਮਾਮਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ।
Published : July 25, 2026 at 12:38 PM IST
ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਦੂਮਣੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂਡੇਂਗਬਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰੋਨ ਕਲੇਨ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਮਾਮਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
5-0 ਦੇ ਫਰਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ
22 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਨ ਕਲੇਨ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। Olympics.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਦੂਮਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ 10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 5-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਮਾਮਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਟੱਕਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਮਣੀ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਾਦੂਮਣੀ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਮਣੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ।
14 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਿੱਸਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਊਂਡ 32 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲ-ਅਹਿਮਦੀਹ ਕੀਓਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਊਲਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰੂਪਾ ਰਾਣੀ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ, ਪੁਤੁਲ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਣਤੀ ਨਾਇਕ, ਨਿਸ਼ਕਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਸ਼ਿਤਾ ਰੇਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮੰਤਾ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ-ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਝੰਡੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਵੀਵੇਟ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹੈ।