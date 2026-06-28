FIFA 2026: ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਗਰੁੱਪ K ਜਿੱਤਿਆ; ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ 'ਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 28, 2026 at 11:11 AM IST
ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼: ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਉਂਡ ਖਤਮ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘਾਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ 48-ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਨਪਸੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਬਰੂਨੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਮਿਲੋ ਵਰਗਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਡਿਓਗੋ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਛੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਨਸਨ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਬੈਕ-ਪੋਸਟ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਟੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਲਰ-ਕੋਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 1-1 ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 1-1 ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 5-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜੋ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 3-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗੋ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
NFL ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਡੌਲਫਿਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਚ 64,478 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਾਰ ਕਾਰਲੋਸ ਵਾਲਡੇਰਾਮਾ, ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ - ਜੋ FBI ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ - NFL ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਜੇਮਿਸ ਵਿੰਸਟਨ, NBA ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੰਮੀ ਬਟਲਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਟ ਡੈਮਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ NFL ਰਿਸੀਵਰ ਚੈਡ ਜੌਹਨਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NHL ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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