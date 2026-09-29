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ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਾਂਸੀ ਲਈ 30 ਲੱਖ, ਚਾਂਦੀ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਸੋਨੇ ਲਈ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

CM VIJAY ON ASIAN GAMES MEDALISTS
ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 6:10 PM IST

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ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੌੜਾਕ ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਐਥਲੀਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਐਥਲੀਟ ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

28 ਸਾਲਾ ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 54.75 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦਾ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 55.42 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਜੋ ਊਸ਼ਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨਾਮ

ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ ਨੂੰ ₹7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਏ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੂੰ ₹3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਨਿਕਾ ਏਲਾਂਗੋਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ₹3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ ਅਤੇ ਵੇਲਾਵਨ ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਕੁਐਸ਼ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ₹3 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ₹5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ।

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CM VIJAY ON ASIAN GAMES MEDALISTS

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