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ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੈਚ, DDCA ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

INDIA AFGHANISTAN T20 MATCH
ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 8:49 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀਏ) ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਂਜ) ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ:

ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 35,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ, ਬੀਐਸਜੇ ਮਾਰਗ, ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੀਐਸਜੇ ਮਾਰਗ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ, ਰਾਜਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ:

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡੀਡੀਸੀਏ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਫਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

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ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੈਚ
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DELHI POLICE WRITES TO DDCA
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