ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਡਰ 17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ।

SYNDRELA DAS WINS U19
ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ (ETV Bharat)
Published : April 19, 2026 at 5:14 PM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟੀਟੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 87ਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

SYNDRELA DAS WINS U19
ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟੀਟੀ ਖਿਡਾਰਨ (ETV Bharat)

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ

ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ-17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇਗੀ।

"ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।" - ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ

SYNDRELA DAS WINS U19
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ (ETV Bharat)

ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭੁੱਖ

ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਚ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।" - ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ

SYNDRELA DAS WINS U19
ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ 2 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕਾਇਆ (ETV Bharat)

ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸੌਮਿਆਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਡ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

SYNDRELA DAS WINS U19
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸਿਨਹਾ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਮਿਆਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਡਰੇਲਾ 87ਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ-17, ਅੰਡਰ-19 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੀ।

"ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਅੰਡਰ-17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮੇ ਲਿਆਏਗੀ।" - ਸੌਮਿਆਦੀਪ ਰਾਏ, ਕੋਚ

SYNDRELA DAS WINS U19
ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ (ETV Bharat)

ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

SYNDRELA DAS WINS U19

