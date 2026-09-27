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ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2026: ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ?

ਚੇਸ ਓਲੰਪਿਆਡ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਓਪਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਨੋਂ ਸੇਵੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Chess Olympiad 2026
ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 12:58 PM IST

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Chess Olympiad 2026: ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2026 ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ 15 ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ, 11ਵਾਂ ਦੌਰ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਓਪਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਪਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 3.5-0.5 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਪਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਮਦਜੋਖਿਦ ਸੁਯਾਰੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਓਰਟਿਕ ਨਿਗਮਤੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਇਰੀਗਾਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦਿਮਲਿਕ ਅਬਦਿਸਾਲਿਮੋਵ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚੀਨੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਝੂ ਜਿਨਰ ਅਤੇ ਸੋਂਗ ਯੂਕਸਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵੰਤਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਲੂ ਮਿਆਓਈ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਬੀ. ਸਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਝਾਈ ਮੋ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ।

ਭਾਰਤ ਓਪਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 18 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 17 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹੰਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ-ਯੂਕਰੇਨ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸੋਨੇਬੋਰਨ-ਬਰਗਰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ 18 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 17 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

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CHESS OLYMPIAD 2026
ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2026
ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ
GRANDMASTER R PRAGGNANANDHAA
INDIA IN CHESS OLYMPIAD 2026

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