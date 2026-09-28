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ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

CHESS OLYMPIAD 2026
ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (FIDE)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 4:22 PM IST

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Chess Olympiad 2026: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਨਾ ਗਪ੍ਰਿੰਦਾਸ਼ਵਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ 2-2 ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨਾਲ 2-2 ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਨੋਨਾ ਗਪ੍ਰਿੰਦਾਸ਼ਵਿਲੀ ਟਰਾਫੀ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੋਨਾ ਗਪ੍ਰਿੰਦਾਸ਼ਵਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਓਪਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ - 2022 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, 2024 ਵਿੱਚ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਬਲ-ਗੋਲਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 2026 ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 2.5-1.5 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਚੇਨੱਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਓਲੰਪੀਆਡ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ 2-2 ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 2.5-1.5 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ

ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ 3-1 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ 2-2 ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨਾਲ 2-2 ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

46ਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਓਪਨ ਟੀਮ - ਚਾਂਦੀ

ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ - ਕਾਂਸੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬੀ. ਸਵਿਤਾ - ਸੋਨਾ

ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ - ਚਾਂਦੀ

ਵੰਤਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ - ਕਾਂਸੀ

ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ - ਕਾਂਸੀ

ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ - ਚਾਂਦੀ

ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ - ਕਾਂਸੀ

TAGGED:

PM MODI ON INDIAN CHESS TEAM
ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪੀਆਡ 2026
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