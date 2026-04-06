ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ, RCB ਨੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCB ਨੇ CSK ਨੂੰ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 207 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 6, 2026 at 6:53 AM IST
RCB vs CSK Updates: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੂੰ 43 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ RCB ਨੇ CSK ਨੂੰ 207 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। 251 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ (7), ਗਾਇਕਵਾੜ (9) ਅਤੇ ਮਹਾਤਰੇ (1) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
30 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਉਹ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਨੇ ਫਿਰ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 200 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਆਈਪੀਐਲ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੂਰ ਸੀ। ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਅਤੇ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ:
ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ, ਪਡੀਕਲ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 250 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਵਿਡ ਨੇ 8 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਾਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੈਕੋਬ.
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ।
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕੇਟ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕੈਚ), ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ।
ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੈਨ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੋਸ਼, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ।