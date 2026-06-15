ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਡਰ 12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅੰਡਰ 12 ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
Published : June 15, 2026 at 10:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਹਿਮਾਦਰੀ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੰਡਰ-12 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ-12 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਅੰਡਰ-12 ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅੰਡਰ-12 ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਗੋਲ
ਅੰਡਰ-12 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 16-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 12-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ 23-2 ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 21-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 12-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ।
ਅੰਡਰ-12 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਅੰਡਰ-12 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 22-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 10-4 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ 3-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
ਕੋਚ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਕੋਚ ਉੱਜਵਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉੱਜਵਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।