ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ! ਇਸ 19 ਸਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
19 ਸਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : October 15, 2026 at 2:48 PM IST
5 wickets in one over: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਚੈਡ ਲੇਕੌਕ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਦ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਚੈਡ ਲੇਕੌਕ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ (CSA Pro20 ਕੱਪ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ KZN ਇਨਲੈਂਡ ਲਈ ਓਵ ਟਾਈਟਨਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਕੌਕ ਨੇ ਡਬਲ ਹੈਟ੍ਰਿਕ (ਲਗਾਤਾਰ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ) ਵੀ ਲਈਆਂ।
Chad Laycock takes 5 wickets in a single over against the Titans, including a hat trick !! W, 2, W, W, W, W Finishes with 6 wickets in 4 overs at an economy of 6.5, 4 of them bowled. https://t.co/7MV7Bna8Ki— ÆKM🎋 (@MarkramStan) October 14, 2026
ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ !
ਚੈਡ ਲੇਕੌਕ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੈਡ ਲੇਕੌਕ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਆਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਚੈਡ ਲੇਕੌਕ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੀਐਸਏ ਪ੍ਰੋ20 ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2014 ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰਨ ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸਨੂੰ ਲੇਕੌਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਲੇਕੌਕ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, KZN ਇਨਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ 204 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, KZN ਇਨਲੈਂਡ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 183 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਚ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
- ਗੇਡੇ ਪ੍ਰਿਯੰਦਾਨਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ)
- ਚੈਡ ਲੇਕੌਕ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ)
- ਅਭਿਮਨਿਊ ਮਿਥੁਨ (ਭਾਰਤ)
- ਅਲ-ਅਮੀਨ ਹੁਸੈਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼)
- ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਸਿਥ ਮਲਿੰਗਾ ਦਾ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਸਿਥ ਮਲਿੰਗਾ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਰਟਿਸ ਕੈਂਪਰ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਕੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
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