ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸੂਚੀ 'ਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
Published : September 20, 2026 at 9:28 PM IST
Century in Asian Games: ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 114 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 195/4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 81 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਸਕੀਆਂ। ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਾਨੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 204.08 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 9 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਂਕੜਾ
ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਫਾਲੀ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ—ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਦ ਲਤੀਫ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੱਲਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਈਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ
|ਖਿਡਾਰੀ
|ਲਿੰਗ
|ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ
|ਸਕੋਰ
|ਸਾਲ
|ਖਾਲਿਦ ਲਤੀਫ਼ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
|ਮਰਦ
|ਚੀਨ
|103*
|2010
|ਕੁਸ਼ਲ ਮੱਲਾ (ਨੇਪਾਲ)
|ਮਰਦ
|ਮੰਗੋਲੀਆ
|137*
|2023
|ਸਈਅਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ)
|ਮਰਦ
|ਥਾਈਲੈਂਡ
|126
|2023
|ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (ਭਾਰਤ)
|ਮਰਦ
|ਨੇਪਾਲ
|100
|2023
|ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (ਭਾਰਤ)
|ਔਰਤ
|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
|100*
|2026
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਹੁਣ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ । ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।