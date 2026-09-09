US Open ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਲਕਾਰਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ
ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ 2026 ਦੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 5 ਸੈੱਟਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।
Published : September 9, 2026 at 3:14 PM IST
US Open 2026: ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2026 ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 28 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਔਖੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਬੇਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੇ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਮੈਚ ਸੀ।
Ben's moment 😤 pic.twitter.com/qnojmzvmqr— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਲਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਮਵਤਨ ਫਰਾਂਸਿਸ ਟਿਆਫੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਨ 3-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਸੱਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਬਚਾਅ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
El tenis definitivamente te extrañó 💙 pic.twitter.com/ekTFpZosyG— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜੋਕੋਵਿਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਾਰੀਆਨੋ ਨਵੋਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 25ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।