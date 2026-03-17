ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਟੀ20 'ਚ ਹੱਥ ਸੈਟ ਹੈ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ-20 ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ।

Captain Suryakumar Yadav
ਕੈਪਟਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 5:16 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ-20 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ।"

ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ," ਜਿਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਭਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸੀ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਖੇਡੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ (ਟੀ20) ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵਨਡੇ (50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।"

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 2010-11 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਲ-ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?"

ਫਿਰ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਨੁਭਵ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਥੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀ-20 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੁਵੱਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਟਾਂ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਂਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਾਂਗ ਚੰਗੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਂਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ।"

ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਨ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, 2026 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀ-20 ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"

