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ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

IND VS ENG 2ND T20
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 4:26 PM IST

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IND vs ENG 2nd T20: T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

'ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ'

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ । ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆ ਹੈ।

191 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਦੀਆਂ ਅਜੇਤੂ 76 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 191 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ , "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ 29 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਓਵਰ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਸਨੇ ਨੋ-ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ।'


ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣਾ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ


15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਸ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ।"

ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ:
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਟਿੰਘਮ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

IND VS ENG
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ
CAPTAIN SHREYAS IYER
TEAM INDIA THIRD CONSECUTIVE DEFEAT
IND VS ENG 2ND T20

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