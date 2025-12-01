ਕੋਹਲੀ ਸਚਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ

ETV Bharat / sports

ਕੀ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਸਚਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ

VIRAT KOHLI 100 CENTURIES
VIRAT KOHLI 100 CENTURIES (IANS P)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜੇ 83 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ 100 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਹਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ 17 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 30 ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ, 52 ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 83 ਸੈਂਕੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 17 ਹੋਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

2027 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ODI ਮੈਚ ਹਨ?

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ODI ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਫਿਊਚਰ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 35 ODI ਮੈਚ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਉਹ 2027 ਤੱਕ 100 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਹਲੀ ਅਗਲੇ 35 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 89 ਜਾਂ 90 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਚਿਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਲ ਹੁਣ 100 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਾਦੂਈ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।

ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਹਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2027 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 100ਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਚਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ" ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 100 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

