WWE ਸਟਾਰ ਬ੍ਰੌਨਸਨ ਰੀਡ ਦਾ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਦੇਹਾਂਤ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਗਤ ’ਚ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ
ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਟਾਰ ਬ੍ਰੌਨਸਨ ਰੀਡ ਦਾ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ।
Published : November 28, 2026 at 5:52 PM IST
WWE Wrestler Dies : ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ (WWE) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਟਾਰ ਰੈਸਲਰ ਬ੍ਰੌਨਸਨ ਰੀਡ ਦਾ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਡ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬ੍ਰੌਨਸਨ ਰੀਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਰਮੇਨ ਹੇਲੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮੇਨ ਹੇਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਸਨ ਰੀਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੇਜ਼, ਧੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
Rest in peace, Jermaine Haley, known to wrestling fans as Bronson Reed. He was 38. WWE announced he died Friday, Nov. 27, 2026, from "medical complications." Born in Adelaide, 1988. 2024 Andre the Giant Memorial Battle Royal winner. Survived by his wife Paige and their daughter. Thinking of his family. #BronsonReed #RIP #WWE— sniderstyle (@sniderstyle) November 28, 2026
ਰੈਸਲਰ ਬ੍ਰੌਨਸਨ ਰੀਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਦਿ ਵਿਜ਼ਨ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। "ਕ੍ਰਾਊਨ ਜਵੇਲ" ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੌਨਸਨ ਰੀਡ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਾਈਸੈਪਸ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਰੀਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕ੍ਰਾਊਨ ਜਵੇਲ" ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ "ਦਿ ਵਿਜ਼ਨ" ਬ੍ਰੌਨ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਆਸਟਿਨ ਥਿਊਰੀ, ਅਤੇ ਪੈਂਟਾ ਅਤੇ ਜੇਵੋਨ ਇਵਾਨਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਗ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਓਬਾ ਫੇਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫੇਮੀ ਨੇ ਰੀਡ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੀਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਡ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਜਵੇਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ "ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ" ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
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