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ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ ਕੋਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

BRENDON MCCULLUM
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 1:46 PM IST

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ਲੰਡਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ECB) ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੈਕਸੁਲਮ ਦਾ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਬੈਜ਼ਬਾਲ" ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਈਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। "ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਟੈਸਟ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਮੈਕੁਲਮ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 4-1 ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੀ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਸੀ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਈਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਿਚਰਡ ਗੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਕੁਲਮ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਉਹ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਈਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਕੋਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਰਿਚਰਡ ਡਾਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦ੍ਰਾਵਿੜ (53) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ 2023 ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਫਲਾਵਰ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾਇਨਜ਼ ਦੇ ਕੋਚ ਐਂਡਰਿਊ ਫਲਿੰਟਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੇਸਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਜਸਟਿਨ ਲੈਂਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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BRENDON MCCULLUM

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