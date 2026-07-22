ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Published : July 22, 2026 at 1:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਲਈ ਪੜਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵੀਰਵਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲਫਾਸਟ ਤੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ (51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ (57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਪਰਵੀਨ ਹੁੱਡਾ (65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਜਾਦੂਮਣੀ ਸਿੰਘ (55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਕਪਿਲ ਪੋਖਾਰੀਆ (90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸੀ. ਕੁਟੱਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਗਲਾਸਗੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲਫਾਸਟ ਤੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਬੇਲਫਾਸਟ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਲ
- ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ (ਔਰਤ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ (ਔਰਤ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ (ਔਰਤ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਪ੍ਰਿਆ ਘੰਘਾਸ (ਔਰਤ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਪਰਵੀਨ ਹੁੱਡਾ (ਔਰਤ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ (ਔਰਤ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ (ਔਰਤ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਜਾਦੁਮਨੀ ਸਿੰਘ (ਪੁਰਸ਼ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ (ਪੁਰਸ਼ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਆਦਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਪੁਰਸ਼ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਸੁਮਿਤ ਕੁੰਡੂ (ਪੁਰਸ਼ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਅੰਕੁਸ਼ (ਪੁਰਸ਼ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਕਪਿਲ ਪੋਖਾਰੀਆ (ਪੁਰਸ਼ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ (ਪੁਰਸ਼ +90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)