ETV Bharat / sports

ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ: ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬੁਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।

Bihar team and its players broke many records in Vijay Hazare Trophy
ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬੁਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਅੱਜ, 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ "ਏਕ ਬਿਹਾਰੀ ਸਭਪੇ ਭਾਰੀ" ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਸਟ ਏ ਸਕੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਸਫਲ

ਦਰਅਸਲ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਜੇਐਸਸੀਏ ਓਵਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 574 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 506 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ

ਇਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੁਸ਼ ਲੋਹਾਰੂਕਾ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬੁਲ ਗਨੀ - ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬੁਲ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸਾਕਿਬੁਲ ਗਨੀ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ, 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਭਵ ਨੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।

ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਨੇ 84 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਿਬੁਲ ਗਨੀ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 128 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 12 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਯੁਸ਼ ਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 116 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ 14 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 412 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਲਿਸਟ ਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼:

  • 32 ਗੇਂਦਾਂ: ਸਾਕਿਬੁਲ ਗਨੀ (ਬਿਹਾਰ)
  • 33 ਗੇਂਦਾਂ: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਝਾਰਖੰਡ)
  • 35 ਗੇਂਦਾਂ: ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ)
  • 36 ਗੇਂਦਾਂ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਬਿਹਾਰ)
  • 40 ਗੇਂਦਾਂ: ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ (ਬੜੋਦਾ)
  • 41 ਗੇਂਦਾਂ: ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ (ਗੁਜਰਾਤ)
  • 42 ਗੇਂਦਾਂ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਪੰਜਾਬ)

TAGGED:

ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ
VAIBHAV CENTURY
SAKIBUL GANI RECORD CENTURY
BIHAR TEAM
BIHAR HIGHEST LIST A TOTAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.