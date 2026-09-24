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ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਫ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੋ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ।

abhishek anand
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਫ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2026 at 3:57 PM IST

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ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਟੈਕ ਅਤੇ ਐਮਟੈਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ, ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ (ETV Bharat)

ਅਹਰਾਓਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ

ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਰਾਓਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਟੁੱਟ ਰਿਹਾ।

ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ, ਅਹਰਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ (ETV Bharat)

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਟਰਾਫੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪਲ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ (ETV Bharat)

"ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।" - ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਅਹਰਾਓਂ ਪਿੰਡ, ਰੋਹਤਾਸ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਜਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ (ETV Bharat)

"ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।" - ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਐਮ.ਟੈਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (ETV Bharat)

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (ETV Bharat)

ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਤੱਕ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 9 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ 18 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 275 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 55 ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਵੀ ਹੈ।

abhishek anand
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ (ETV Bharat)

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਪਟਨਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ (ETV Bharat)

"ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ; ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।" - ਧਰਮਦੇਵ ਰਾਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ

ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

"ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।" - ਮੀਰਾ ਦੇਵੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਟਰਾਫੀ (ETV Bharat)

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ

ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਐਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

"ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਪਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਪੀਐਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।" - ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ

ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਰਾਏ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਡਰ ਸਨ?

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।"

"ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।" - ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਰਾਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ

ਜਪਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਪਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

abhishek anand
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਫ਼ਰ (ETV Bharat)

ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ

ਮਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।" - ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਾਂ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

"ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" - ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭੈਣ

ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਤੀਜੀ, ਮਾਈਲਾ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮਾਈਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਈਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ, ਕੁਮਾਰੀ ਅੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

abhishek anand
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (ETV Bharat)

ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਟਰਾਫੀਆਂ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

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