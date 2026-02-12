ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ 'ਤੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ 'ਤੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ
ਅੱਜ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ । ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿਲਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ (ਅਭਿਸ਼ੇਕ) ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।"
ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਬੁਮਰਾਹ) ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।" ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਸੁੰਦਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ
ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਯਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਨੈੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਓ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੰਗੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਟ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀ। ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਚੈਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲੰਗੜਾਪਣ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨੈੱਟਸ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਮਸਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।