IPL 2026 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ BCCI ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 14, 2026 at 1:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. 2026 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (ਜੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀ.ਐਸ.ਕੇ.) ਵਿਚਕਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. 2026 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੈਚ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮ.ਏ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਦਲਾਅ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਰਤ, ਵਡੋਦਰਾ, ਰਾਜਕੋਟ, ਭਾਵਨਗਰ, ਜਾਮਨਗਰ, ਕਰਮਸਾਦ-ਆਨੰਦ, ਗਾਂਧੀਧਾਮ, ਨਡੀਆਦ, ਨਵਸਾਰੀ, ਪੋਰਬੰਦਰ, ਮਹਿਸਾਣਾ, ਮੋਰਬੀ, ਵਾਪੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ।