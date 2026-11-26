NZ vs IND : ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ !
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 7:01 PM IST
IND vs NZ 2nd Test : ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
THE CHRISTCHURCH PITCH FOR INDIA Vs NEW ZEALAND 2ND TEST MATCH. 🥶 https://t.co/iMgzsVErCZ— Tanuj (@ImTanujSingh) November 26, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTC ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 50 ਫੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ WTC ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 66.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਿਰਾਸ਼
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 368 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 720/9 'ਤੇ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (136) ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (128) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 98 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ।
Match day minus 1 at the Hagley Oval 👋 #NZvIND https://t.co/yjIlXupAPu— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਪਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਲੀ ਓਵਲ ਪਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰਨੂਰ
ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਮੋਰਨੇ ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਗੁਰਨੂਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਨੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝘾𝙃𝙐𝙍𝘾𝙃 𝘽𝙍𝘼𝘾𝙀𝙎 𝙁𝙊𝙍 𝙊𝙉𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙎𝙃𝙊𝙒𝘿𝙊𝙒𝙉! 🔥 With the first match ending in a draw, India have a golden opportunity to clinch the series with a win in Christchurch! 🏆 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, 27th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 25, 2026
ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨਿਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਸ਼ਚਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਸ਼ੀਦਰਾ, ਸੁਨਿਸ਼ਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਸਿਰਾਜ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਲੰਡਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿੱਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
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