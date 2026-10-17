IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 5:13 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2026 ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਜੈਵਰਧਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੈਵਰਧਨੇ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ (2017, 2019 ਅਤੇ 2020) ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖੇਡਣ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਬਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ।
ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟੀਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਟੀਮ, ਵਨਫੈਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ।"
Forever a part of our MI Paltan. Thank you for everything, MJ 💙 https://t.co/BBQuZd1M3u— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਭੁੱਲ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜੈਵਰਧਨੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।