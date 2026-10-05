ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
Published : October 5, 2026 at 5:31 PM IST
Bhuvneshwar Kumar Captain: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 'ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸੇਜ਼' (Hong Kong Sixes) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਟੀ. ਨਟਰਾਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
STACKED! 🔥 Maximum format. Maximum firepower. Team India is locked, loaded, and ready to take over the Hong Kong Sixes! 🇮🇳💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/aNSKqkDfd1— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 5, 2026
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, 'ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚਾਈਨਾ' ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸਿਜ਼' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਏਗੀ।"
ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਡਕਵਰਥ-ਲੁਈਸ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ।
Six players. Six overs. No time to settle in. 💥 12 nations bring their biggest hitters to Hong Kong for three days of non-stop cricket, where every ball could clear the rope. 30th Oct – 1st Nov 🏆 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/XcDdw5WuAP— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 2, 2026
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸਿਜ਼ (Hong Kong Sixes) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਲਈ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਸੁੱਟਣਾ (ਬਾਊਲ ਕਰਨਾ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੀ ਦੋ ਓਵਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਰਿਟਾਇਰ' ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਊਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ—ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ 'ਬਾਈ-ਰਨਰ' ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਨੋ-ਬਾਲ ਲਈ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋ-ਬਾਲ ਲਈ ਕੋਈ 'ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਟਿਨ ਕਵਾਂਗ ਰੋਡ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੈਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ?
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਲ A: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਪੂਲ B: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ
ਪੂਲ C: ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂ.ਏ.ਈ.
ਪੂਲ D: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਓਮਾਨ
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