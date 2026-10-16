ਟੀ-20 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ

ਟੀ-20 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 4:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਦੌਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ 7.95 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 28 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਲਈ ਖੇਡਿਆ। 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8.33 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 16 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ, 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 9.35 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 9.29 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ।