BCCI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ , ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 21, 2026 at 6:56 PM IST
India U19 womens team : ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਵਿਕਾ ਅਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਅਨਾਦੀ ਤਾਗੜੇ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨 News 🚨 India U19 squad announced for T20 series at home against England U19 Details 🔽 https://t.co/OwS62ybqW6— BCCI Women (@BCCIWomen) November 21, 2026
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1, 3 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-19 ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 8 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ
ਭਾਵਿਕਾ ਅਹੀਰੇ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਇਰਾ ਜਾਧਵ, ਨਿਧੀ ਮਹਤੋ, ਪੂਰਵਾ ਸਿਵਾਚ, ਮਹਿਕ ਨਰਵਾਸੇ, ਮੈਤਰੀ ਮਨੀਆਰ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਵਾਸਰੇ, ਦੀਆ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਐਸ. ਚਵਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਮਾਇਰਾ ਰਾਘਵ, ਕੁਮਾਰੀ ਪਾਲਕ, ਉਮਾ ਕਸ਼ਪਗਵੀ, ਤਾਅ ਕਾਸ਼ਵੀ, ਅਨਾਚਕਾ ਪਲਕ (ਉਮਾ) ਸਿੰਘ।
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