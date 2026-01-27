ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

KANE RICHARDSON RETIREMENT
ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 3:08 PM IST

Kane Richardson retirement: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 25 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 36 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ

ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 2021 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 8 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੇਨੇਗੇਡਜ਼ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 102 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 98 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 153 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ 'ਚ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਰਿਚਰਡਸਨ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ 142 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ: ਐਡੀਲੇਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼, ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੇਨੇਗੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।

ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ

34 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਫੀਨਿਕਸ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 201 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 241 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

KANE RICHARDSON CRICKET CAREER
ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ
KANE RICHARDSON RETIREMENT

