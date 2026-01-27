ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : January 27, 2026 at 3:08 PM IST
Kane Richardson retirement: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 25 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 36 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ
ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 2021 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 8 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੇਨੇਗੇਡਜ਼ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
T20 World Cup winner and a Big Bash great has called time on his professional career after 17 seasons. https://t.co/Khq3bFIHi2— cricket.com.au (@cricketcomau) January 27, 2026
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 102 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 98 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 153 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ 'ਚ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਰਿਚਰਡਸਨ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ 142 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ: ਐਡੀਲੇਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼, ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੇਨੇਗੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।
A statement from Kane Richardson, announcing his retirement. The ACA would like to congratulate Kane on an outstanding career. pic.twitter.com/pZp8Sbh0sG— Australian Cricketers' Association (@ACA_Players) January 27, 2026
ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
34 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਫੀਨਿਕਸ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 201 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 241 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।