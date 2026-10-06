BCCI 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਅਸਾਮੀ, ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 8:55 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਅਜੈ ਰਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
🚨BCCI invites applications for one position on the Men’s Selection Committee Details ▶️ https://t.co/9POlKGpzrt— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ।
- ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ।
- ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਟੀਮ ਚੋਣ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।
- ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਜੀ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਾਂ 30 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
10 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 20 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ (IST) ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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