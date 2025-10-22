ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, BCCI ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
BCCI on Asia Cup trophy: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ BCCI ਨੇ ਏਸੀਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 22, 2025 at 7:43 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਟਰਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਨਕਵੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸੀਸੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਏਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਸੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਕਵੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਏਸੀਸੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟਰਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।