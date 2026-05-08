BCCI ਨੇ IPL ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਨੂੰ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

BCCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

DANGERS OF HONEY TRAP
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 4:30 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੀਆਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਨੂੰ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਵੱਲੋਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ।

'ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ'

ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ (ਏਸੀਐਸਯੂ) ਨੇ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ'

ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸਬੰਧਤ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

' ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ" ਦਾ ਦਾਖਲਾ'

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।"

ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਨੁਕਾਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਅਗਾਂਹੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ: ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪਿੰਗ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਜਿਨਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਾਲਚ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈਪੀਐਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਖੇਤਰਾਂ (PMOA) ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

BCCI ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ IPL ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ PMOA ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ IPL ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੈਚ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਨੁਕਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ

ਪਹਿਲਾ: ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਗਆਊਟ, ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ: ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਪੀਐਮਓਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ: ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸਾਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ (ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ (ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ, ਡਗਆਉਟ, ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ, ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਜਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।"

