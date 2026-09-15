"ਕੋਈ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ", ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
BCCI ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : September 15, 2026 at 11:35 AM IST
ਦੁਬਈ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਪਰ, ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤ ਗਈਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
Delhi: On the Indian women's cricket team not accepting the Women's Asia Cup trophy from ACC Chairman Mohsin Naqvi, BCCI Vice-President and Congress MP Rajeev Shukla says, "Regarding the trophy, we discussed it among ourselves and decided that we would not accept it from him.… pic.twitter.com/Y51Kuc6jnW— IANS (@ians_india) September 14, 2026
ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ
ਹੁਣ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਹਸਿਨ) ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
VIDEO | Guwahati: BCCI secretary Devajit Saikia says, " we are very hopeful that very soon we are going to get not only yesterday's women's asia cup trophy, but also the men's asia cup trophy which is not with us for the last one-and-a-half years. we are going to get both the… pic.twitter.com/PMXhTGOWtn— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਸੀਸੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਜਾਰੂਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
🚨 Devajit Saikia statement on Ind vs Pak match controversy & meet with Mohsin Naqvi 🚨— VIKAS (@Vikas662005) September 14, 2026
" it's not as if we wouldn't meet anyone. i was sitting outside in the royal box seats. everyone who came met me during the match; someone sat next to me. the person you mentioned also came… pic.twitter.com/keEiyw4kTy
ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੈਕੀਆ ਦੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।