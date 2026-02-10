ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ 'ਤੇ BCCI ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, 15 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
BCCI on IND vs PAK: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
Published : February 10, 2026 at 6:58 PM IST
BCCI on IND vs PAK: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICC ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
BCCI ਨੇ ICC ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
BCCI ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "BCCI ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ICC ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
VIDEO | Parliament Session: On Pakistan government withdrawing boycott call of the match against India in the ICC Men’s T20 World Cup, Congress MP and BCCI Vice President Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) says, " i would like to thank the icc on behalf of the bcci for finding a very… pic.twitter.com/V4pj806w04— Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੁਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ।