IPL 'ਚ 'ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਲਚਰ' ਤੋਂ BCCI ਨਾਖੁਸ਼, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
Girlfriend Culture in IPL: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
Published : May 4, 2026 at 5:25 PM IST
Girlfriend Culture in IPL: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 2026 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੇ ਅੰਦਰ "ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਲਚਰ" 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। BCCI ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ?
ਦਰਅਸਲ, IPL 2026 ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ - ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BCCI ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
🚨 BCCI ON ACTION AGAINST " girlfriend culture" in ipl 🚨— Sam (@Cricsam01) May 4, 2026
new strict rules coming:
the board of control for cricket in india (bcci) is planning new strict rules. players may not be allowed to stay with their girlfriends during the indian premier league (ipl). these rules may… pic.twitter.com/gQWoMDDR0c
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ - ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
🚨 THE BCCI TO TAKE STRICT ACTIONS AGAINST GIRLFRIEND CULTURE GOING IN THE IPL. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 4, 2026
1️⃣ BCCI preparing to enforce strict rule on Girlfriend culture. 👫
2️⃣ BCCI wants to be careful before any major blunder happens. ‼️
3️⃣ Some of the players are even staying at the team’s hotel…
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।