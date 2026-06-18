BCCI ਨੇ IPL 2027 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 18, 2026 at 4:11 PM IST
BCCI on IPL 2027: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਰਡ IPL 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ IPL ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 94 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says IPL could start as early as March 10 and finish by May 15 from next season to avoid adverse weather during the business end of the tournament. No plans, however, to expand the IPL beyond its current 74 matches due to international… pic.twitter.com/zxjHJoGWE4— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਈਪੀਐਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: