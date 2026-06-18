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BCCI ਨੇ IPL 2027 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IPL 2027 DATE
IPL 2027 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BCCI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 4:11 PM IST

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BCCI on IPL 2027: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਰਡ IPL 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ IPL ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 94 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਈਪੀਐਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।

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DEVAJIT SAIKIA ON IPL 2027 DATE
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BCCI ON IPL 2027
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